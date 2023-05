François Olard, directeur recherche et innovation de Eiffage Route explique comment, à Corbas, près de Lyon, on invente la route de demain... plus verte.

C'est à Corbas, à une une vingtaine de minutes par la route de Lyon, qu'est inventée... la route de demain.

Le laboratoire de recherche et d'innovation, qui vient de s'agrandir, passant à 3 6 00m2 (l'équivalent de la moitié de la place des Terreaux) se consacre en grande partie à la décarbonation, le sujet est d'actualité, des infrastructures.

40 experts qui essaient de trouver des solutions sur le recyclage des chaussées, les chaussées intelligentes, la chimie verte.

"On essaie de substituer tout ou partie des dérives du pétrole par des composés de micro-algues ou du bois" explique François Olard, directeur technique, recherche et innovation de Eiffage Route.

"Première mondiale : le tour de France circulera sur une route végétale"

Aujourd'hui, le matériau route qu'on connaît est l'enrobé bitumineux, constitué principalement de granulats et de bitume. Ce dernier n'est autre que est la colle qui donne la performance à la route et qui fait qu'elle dure vingt ans. "On va substituer une partie du bitume par une ressource végétale qui viendra soit du pin maritime des Landes soit de forêts européennes. On transforme ce matériau pour faire des routes qui durent à nouveau vingt ans."

A titre d'exemple, l'enrobé de l'avenue Stalingrad, à Villeurbanne, en bordure du parc de la Tête d'Or, est intégralement végétal.

De même, c'est "une première mondiale", les cyclistes du prochain tour de France passeront sur une route végétale lors de la 12e étape entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais, le 13 juillet prochain.

Lutte contre les îlots de chaleur urbain

Autre point important, à 'approche de l'été, sur lequel planche le laboratoire de Corbas : la lutte contre les îlots de chaleur urbain. "On travaille avec les grandes écoles lyonnaise comme l'ENTPE, l'INsa Lyon, ou le Cerema (centre d'expertise qui appuie les politiques publiques en matière d'aménagement) pour monter ensemble un projet national de façon à mieux comprendre le phénomène et trouver des solutions. Des scientifiques vont prochainement faire des thèses de doctorat sur le sujet."