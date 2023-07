Dans le Beaujolais, grave collision entre un scooter et une moto

Samedi, très tôt, un accident de la route a causé deux blessés grave dans le Beaujolais. Ils sont actuellement pris en charge à l'hôpital.

Sur la route départementale 306, au niveau de la commune de Belleville-en-Beaujolais, un scooter et une moto sont entrés en collision peu avant 6h du matin, à l'approche d'un rond-point.

Les deux personnes sur le scooter ont été hospitalisées en urgence absolue à l'hôpital Lyon-Sud et à l'hôpital Edouard Herriot, selon les informations du Progrès. Les pronostics vitaux sont engagés, précise le quotidien. Le conducteur de la moto a été plus légèrement blessé. Les circonstances de l'accident et les profils des conducteurs sont pour l'instant inconnus.