"Les plans transplantation en France ont tous été des échecs !"

Jean-Louis Touraine, professeur de médecine à Lyon et président de France Transplant, déplore le manque de dons d'organes qui pourraient sauver près de 1 000 vies par an.

"Je suis en colère de me dire qu'après une transplantation, on a 9 chances sur 10 de pouvoir être guéri. Songez : 20 000 Français attendent une greffe qui pourrait être salvatrice. Mais il y a une cause importante d'échecs : l'absence de transplantation."

Plus de 1 000 personnes décèdent ainsi chaque année faute de recevoir un organe. S'ajoutent à cela un nombre à peu pr!ès équivalent de patients qui sont retirés des listes d'attente car leur état s'est tellement dégradé qu'ils ne peuvent plus être opérés.

Un homme en colère. Ancien professeur de médecine au département de transplantation et d'immunologie de l'université Claude-Bernard-Lyon-et praticien hospitalier à temps partiel à l’hôpital Édouard-Herriot de Lyon, Jean-Louis Touraine préside aujourd'hui, à titre bénévole, l'association reconnue d'utilité publique France Transplant : pour lui, ce ne sont pas les Français qui sont réticents à donner un organe après leur mort mais "l'ensemble du système qui ne fonctionne pas de manière optimale".

"Il faut envoyer un signal politique et des moyens. Il y a nécessité d'en faire une vraie priorité."

Le ministre de la Santé Olivier Véran annonçait, en 2022, un nouveau plan pour les dons d’organes à horizon 2026. Doté de 210 millions d’euros, il vise à augmenter les dons de 40 %. "On fait des plans transplantation, qui ne motrent, à la fin de leur période, qu'il n'y a pas plus de transplantations qu'au début. ce sont des échecs. Il y a nécessité d'en faire une vraie priorité, faute de quoi les patients continueront à décéder dans être greffés alors que les pays voisins y arrivent!"

Chiffres dons d'organes en France en 2022



- Près de 20 000 Français sur liste d'attente d'une greffe (Source : France Transplant)

- 5 494 ont été greffés (+4%) (Source : Agence de la biomédecine)

- 1 000 patients décèdent chaque année faute de greffons (Source : France Transplant)

- 1 000 sont retirés des listes d'attente, leur état de santé ne leur permettant plus d'être opérés ((Source : France Transplant)