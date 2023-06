Ludovic Ouvry, président du cluster Eden qui regroupe des PME de la défense, est l'invité de 6 minutes chrono.

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, en février 2022, les ventes d'armes dans le monde progresse. Mais cette embellie économique ne ruisselle pas vers tous les acteurs de l'industrie de l'armement. "Nos PME ne voient pas énormément de commandes pour l'Ukraine, ce qui n'est pas le cas des grands groupes. Il faut bien voir que les donations qui sont faites par la France à l'Ukraine sont des contrats d'État à État et pas des contrats de droit privé d'industriels vers l'Ukraine", constate Ludovic Ouvry, président du cluster Eden qui regroupe des PME de la défense.

Cet entrepreneur lyonnais souligne, en revanche, la force du tissu industriel : ". On a on a vraiment une capacité de production souveraine française sur le territoire national, on va dire 70 % des capacités. Sur des capacités qui ne sont pas stratégiques, la France peut s'appuyer sur plusieurs fournisseurs étrangers. Certaines filières sont parfois abandonnées. On ne peut pas être bon partout". Il note toutefois que des relocalisations sont à l'étude comme la relance de fusils militaires par le groupe Verney-Carron dans la Loire.