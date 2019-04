Trois Lyonnais arrêtés après un braquage à Genève

Deux frères et une femme, originaires de la banlieue lyonnaise, ont été arrêtés la semaine passée dans le cadre d'une enquête sur une tentative de braquage d'un bureau de change à Genève en mars dernier.

Selon le journal Le Progrès, trois braqueurs de la périphérie de Lyon, deux frères et une femme, ont été mis en examen et écroués ce samedi. Les trois suspects ont été identifiés dans le cadre de l'enquête sur une tentative de braquage qui a eu lieu le mois dernier dans le centre-ville de Genève (Suisse). Selon le quotidien, ils ont été mis en examen pour “tentative de vol à main armée” et “association de malfaiteurs”, en “bande organisée”. Tous trois auraient participé au braquage violent d'un bureau de change. Armes aux poings, les deux frères auraient menacé et frappé le gérant à coups de crosse avant de prendre la fuite, indiquent nos confrères. La vidéosurveillance de l'établissement et des traces ADN ont permis de les confondre. Une enquête est ouverte. Les deux hommes ont été écroués et la femme placée sous contrôle judiciaire.