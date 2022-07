Neuf personnes, dont certaines résidaient dans la région lyonnaise, ont été arrêtées fin juin pour leur implication dans un réseau qui avait édité près de 7 000 faux pass sanitaires.

Entre le 31 août et le 10 septembre 2021, les comptes de 15 pharmaciens implantés dans la région Grand Est avaient été piratés grâce à "une faille de sécurité sur le site internet de l'ordre des pharmaciens". Douze des quinze comptes piratés avaient alors servi à éditer de faux pass sanitaire, ce qui avait conduit l’ordre des pharmaciens à porter plainte, selon la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Nancy.

Au total 6 927 faux pass avaient étaient vendus à des prix allant de 100 à 400 euros, "générant un bénéfice criminel important" pour les neufs individus impliqués dans le réseau. Interpellés fin juin en région parisienne, dans les environs de Lyon et dans la Drôme, puis placés en garde à vue, les neuf mis en cause, "un hacker et huit revendeurs", comparaîtront "prochainement" devant un juge d’instruction.