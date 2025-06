Un panorama unique sur Lyon bientôt dévoilé sur la colline de Fourvière

En septembre 2025, d'importants travaux vont démarrer sur la colline de Fourvière à Lyon. Un tout nouveau panorama unique sur la ville sera ouvert au public.

Annoncé officiellement en décembre 2024, le projet de Parc des Balmes à Lyon a été présenté plus en détail par la municipalité début juin. S'étalant entre le Vieux-Lyon et le 9e arrondissement, cette promesse de campagne de Grégory Doucet s'est enrichie de deux extensions.

Un budget presque multiplié par deux

Elle prévoyait initialement la création d'un cheminement végétal entre plusieurs espaces naturels sur la colline de Fourvière. La place Abbé-Larue sera ainsi davantage végétalisée, ce qui "permettra de connecter le quartier de Saint-Just au jardin des Curiosités par une promenade piétonne et de recomposer la place", indique sur Linkedin Nicolas Husson, ex-adjoint à la biodiversité de la Ville et porteur du projet.

Le bastion de Saint-Just sera ouvert au public, offrant un panorama inédit sur Lyon. (@VilledeLyon)

Le projet initial prévoyait également des linéaires de promenade végétalisée entre la rue Cardinal Gerlier et la rue Pierre-Audry, ainsi qu'entre l'avenue Sergent-Berthet et la montée des Carriers. À cette promesse initiale, l'exécutif a ajouté deux projets supplémentaires portant le budget total de l'opération à 8,50 millions d'euros contre 4,70 initialement.

La Ville, en lien avec Voies navigables de France, va ouvrir aux Lyonnais le bastion de Saint-Just, une esplanade de 700 m2 située à côté du jardin dess curiosités qui permettra d'accéder à un panorama sur Lyon inédit.

Enfin, une liaison végétalisée supplémentaire a été ajoutée au projet entre Saint-Jean et Fourvière, qui empruntera la balme de Tramassac, de l'Antiquaille et le parc du Rosaire. Elle "permettra de relier le Vieux Lyon à la basilique, exclusivement en parcourant des espaces boisés au sein d’une balme de plus de 6 hectares", indique Nicolas Husson.

Les travaux doivent démarrer en septembre 2025 pour s'achever étape par étape entre juin et novembre 2026.