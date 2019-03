Lyon : un homme arrêté avec du matériel pour bombe artisanale

En marge du mouvement des Gilets jaunes, un Grenoblois de 19 ans a été arrêté en possession de pétards et d’une bouteille d’alcool à brûler pour confectionner une bombe artisanale.

Ce samedi soir, place Gabriel Péri, un Grenoblois de 19 ans faisant partie d’un groupe dont l’un des membres venait de jeter une bouteille sur un véhicule de police a été arrêté. S'il n'était pas l'auteur de ce jet, il était en possession de pétards et d’une bouteille d’alcool à brûler. L’examen approfondi de son sac a permis de trouver un ticket de caisse daté du 2 mars 2019 à 10h07 faisant état de l’achat de deux bouteilles, l’une d’acide chlorhydrique, l’autre, d’alcool à brûler, “mais aussi de boulettes d’aluminium qui, conjuguées à l’acide, permettent la confection de bombes artisanales”, explique la DDSP.

En garde à vue, il a déclaré être venu seul à Lyon dans la matinée pour participer pacifiquement à la manifestation nocturne. Lors de sa seconde audition, il a reconnu avoir acheté la bouteille d’acide dans le but de confectionner des bombes artisanales en y agrégeant de l’aluminium. Il a déclaré avoir abandonné le projet en jetant cette bouteille et ne pas avoir utilisé la bouteille d’alcool à brûler. Il va être présenté au parquet ce lundi pour “détention de substance ou produit incendiaire ou explosif ou d’éléments destinés à composer un engin incendiaire ou explosif en vue de préparer une destruction, dégradation ou atteinte aux personnes et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions de biens”.