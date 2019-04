Lyon : arrêtés alors qu'ils jetaient des trottinettes dans la Saône

Il y a ceux qui louent des trottinettes à Lyon, ceux qui subissent leur présence sur les trottoirs, et puis ceux qui les dégradent. Trois mineurs ont été arrêtés alors qu'ils s'amusaient à les jeter dans la Saône.

Six opérateurs, 3 000 trottinettes électriques en location dans les rues de Lyon, les deux roues sont omniprésents. Mais comme beaucoup de systèmes en libre-service, les start-ups qui se sont lancées sur ce secteur doivent faire face à leurs plus grands ennemis : la casse et les dégradations. Des dizaines de trottinettes reposent déjà au fond de la Saône et du Rhône, engendrant une nouvelle forme de pollution pour nos cours d'eau.

Samedi, avant minuit, trois mineurs ont été interpellés quai Tilsitt à Lyon, selon Le Progrès. Ils étaient en train de jeter des trottinettes dans la Saône. Nés entre 2002 et 2003, habitants à Francheville et dans le 5e arrondissement de Lyon, ils n'avaient pas trouvé d'autre passe-temps que celui-là. Ils ont été placés en garde à vue.

Selon une analyse des chiffres aux États-Unis, la durée de vie d'une trottinette en libre-service est de 28 jours. Bref, un modèle ni vert ni durable, avec des deux roues directement importés de Chine.