Alors qu'un sixième opérateur doit arriver à Lyon, combien y a-t-il déjà de trottinettes électriques en location dans les rues de la ville ?

Lime, VOI, Flash, Tier, Wind : il y a déjà cinq services de location de trottinettes électriques à Lyon. Un sixième devrait prochainement arriver selon la mairie. Le concept est toujours le même, les trottinettes sont installées librement par les entreprises sur les trottoirs de la ville. Les utilisateurs peuvent les repérer avec une application et les déverrouiller avec. La location est facturée un euro le déverrouillage, puis 15 centimes la minute. Ces services restent chers, et il est rapidement plus intéressant d'acheter une trottinette que de la louer (lire ici).

Un mystère demeure : combien y a-t-il de trottinettes en location dans les rues de Lyon ? Les opérateurs ne donnent parfois aucun chiffre, ce qui rend les estimations difficiles. Néanmoins, selon la ville, il y aurait 3 000 trottinettes déployées, juste avant qu'un sixième service arrive. Les opérateurs devront payer prochainement une redevance pour occuper l'espace public, un vote devrait avoir lieu lors d'un conseil municipal en mai (lire ici).

Autre tabou et non des moindres : celui de la casse. Là encore, les entreprises ne communiquent aucun chiffre. Oversharing a analysé les chiffres de la ville de Louisville aux Etats-Unis, découvrant que la durée de vie d'une trottinette était en moyenne de 28 jours.