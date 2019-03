Lyon 3e : il incendie une porte d'entrée et y inscrit des menaces de mort

Un homme, très défavorablement connu des services de police, a été arrêté la semaine passée pour avoir incendié la porte d'entrée d'un homme de 27 ans et pour y avoir inscrit des menaces de mort.

Jeudi dernier, un homme âgé de 41 ans vivant dans le 3e arrondissement de Lyon a été arrêté. Ce suspect, qualifié par la police de “très défavorablement connu” de la justice, est soupçonné d'avoir mis le feu à la porte d'un homme de 27 ans, vivant rue Vendôme, dans ce même 3e arrondissement. Les faits ont eu lieu le 10 mars dernier. Le suspect avait incendié la porte d'entrée et y avait inscrit des menaces de mort. Il a été présenté au parquet ce samedi pour “dégradations volontaires par incendie et menaces de mort”, a reconnu les faits et a été écroué. On ne connaît cependant pas l'origine du litige entre les deux hommes.