1,3 million d'euros d'héroïne, destinée au point de deal de Vaulx-en-Velin, saisis par la police

Plus de 30 kilos d'héroïne ont été saisis par la police. Ils étaient destinés au point de deal du chemin des Barques, tout proche du lieu de l'incendie meurtrier de Vaulx-en-Velin.

"Ce point de deal générait près de 20 000 € de chiffre d'affaires quotidien", explique les services départementaux. Après des investigations débutées en avril 2022 par la brigade des Stup' de la sûreté départementale du Rhône, sept individus ont été interpellés, un "go fast" intercepté et près de 30 kilos d'héroïne saisis.

En avril 2022, les enquêteurs décident de s'intéresser à "un point de deal d'envergure de la plaque lyonnaise", le 2, chemin des Barques, à quelques pas du macabre n°12 dans lequel dix personnes avaient trouvé la mort après un incendie.

Deux véhicules interceptés dans un "go fast"

Des renseignements de la Cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants avaient permis de confirmer et de préciser le rôle d'organisateurs de deux individus sur ce point de deal, fournissant cocaïne et héroïne dans tout le département.

Après de nombreuses opérations de surveillances, les différents acteurs du point de deal sont identifiés et les points de stockages des stupéfiants localisés. Dimanche 29 janvier, les agents parviennent à intercepter deux véhicules de retour des Pays-Bas dans un "go fast".

Sept personnes interpellées

Trois individus sont alors interpellés dans un premier temps puis, avec l'appui du RAID, trois autres mis en cause sont arrêtés. Un septième homme est enfin interpellé.

Au total, les différentes perquisitions réalisées dans cette enquête ont permis de saisir plus de 30 kilos d'héroïne, évalués à plus de 1,3 million d'euros à la revente sur le point de deal du 2 chemin des Barques. Une arme de poing et des munitions ont également été saisies.

Les individus ont été présentés au parquet de Lyon qui a requis leur placement en détention provisoire en vue de l'ouverture d'une information judiciaire.

