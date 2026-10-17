Vaulx-en-Velin : 3 kg de cocaïne, 70 000 euros et des armes découverts dans un fast-food

Un contrôle douanier et de l’Urssaf a permis de découvrir de la cocaïne, des armes et une importante somme d’argent dans un restaurant de Vaulx-en-Velin. (Sameer Al-DOUMY / AFP)

Un contrôle douanier et de l’Urssaf a permis de découvrir de la cocaïne, des armes et une importante somme d’argent dans un restaurant de Vaulx-en-Velin, jeudi 15 octobre. Un employé a été interpellé.

Une opération de contrôle a pris une tournure inattendue à Vaulx-en-Velin ce jeudi 15 octobre. Vers 20 heures, des agents des douanes et de l’Urssaf se sont rendus au Dragon Ball Food, un restaurant de restauration rapide situé rue de la République. Ils soupçonnaient l’établissement de fraude et de blanchiment d’argent.

En inspectant le sous-sol, les agents ont découvert des armes de poing et alerté la police. Les enquêteurs ont ensuite fouillé l’ensemble du restaurant. Ils ont notamment saisi trois kilos de cocaïne, quatre armes de poing, une centaine de cartouches et environ 70 000 euros en liquide. Ils ont également interpellé un employé, seul présent au moment du contrôle. Selon Le Progrès, l’établissement appartient à une famille dont plusieurs membres sont déjà connus des services de police.

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