En amont des manifestations attendues ce samedi 17 octobre, les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises ce matin à Lyon et aux alentours pour disperser de premiers rassemblements.

Dès les premières heures de la matinée, plusieurs rassemblements ont nécessité l’intervention des forces de l’ordre dans l'agglomération lyonnaise. Dans un premier bilan communiqué peu avant 9 heures, la préfecture du Rhône fait en effet état de plusieurs actions d’intensité variable.

Dans le 7e arrondissement de Lyon, les forces de l’ordre ont en effet dispersé une quarantaine d’individus au niveau du pont de la Guillotière après une tentative d’entrave à la circulation. Elles ont également dispersé une quinzaine de personnes réunies au rond-point de la Feyssine. Sur les quais du Rhône, les policiers, appuyés par des CRS, sont intervenus auprès d’une centaine de personnes que la préfecture qualifie d’hostiles. Enfin, ces derniers dispersaient peu avant 11 heures deux cents individus réunis devant Lyon 3 et un cortège improvisé place Guichard.

Un rassemblement important attendu sur la place Bellecour

Ces premiers incidents interviennent alors que plusieurs actions sont annoncées ce samedi 17 octobre à Lyon et aux alentours. Dans un contexte de hausse du coût de la vie et des prix des carburants, les Gilets jaunes espèrent notamment faire converger leur mobilisation avec celle des lycéens et des étudiants.

Des manifestants prévoient plusieurs rassemblements et opérations de blocage dans la métropole, notamment à la gare de la Part-Dieu, au port Édouard Herriot et à la raffinerie de Feyzin. À Lyon, ils doivent se retrouver à 14 heures place Bellecour pour une mobilisation qui s’annonce importante. D’autres groupes prévoient également des actions dans plusieurs communes de l’agglomération, notamment à Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Vénissieux et Givors.

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