Lyon : l’office de tourisme de Bellecour incendié en marge de la mobilisation

En marge de la mobilisation nationale contre la vie chère, ce samedi 17 octobre, une antenne de l’office de tourisme située place Bellecour a été saccagée puis incendiée. Plusieurs commerces voisins ont également subi des dégradations.

C'est inédit à Lyon. Les tensions ont rapidement marqué la manifestation organisée à Lyon ce samedi. Dès le début du rassemblement, des casseurs et des membres de black blocs, masqués et vêtus de noir, ont commis les premières dégradations dans le centre-ville. La situation a ensuite dégénéré place Bellecour, où des individus cagoulés ont lancé des projectiles et des mortiers d’artifice en direction des forces de l’ordre. Ils ont ensuite incendié l'antenne de l’office de tourisme qui a rapidement été dévorée par les flammes.

Les pompiers ont d’abord rencontré des difficultés pour accéder au bâtiment, bloqués par des individus cagoulés et violents, selon la Préfecture. Les forces de l’ordre ont alors utilisé des gaz lacrymogènes et un canon à eau pour disperser les individus et dégager les abords. Les secours ont finalement pu accéder au sinistre peu après 15 heures pour éteindre l’incendie. Choqué par les images, le maire de Lyon Grégory Doucet a réagi : "Les manifestants place Bellecour ont été mis en danger. Je condamne fermement ces scènes de violences inacceptables". Et d'ajouter : "Nos bâtiments publics sont des biens communs, les vandaliser c'est s'en prendre aux Lyonnais".

Plusieurs commerces saccagés aux alentours

Les dégradations ne se sont toutefois pas limitées à l’office de tourisme. À proximité, plusieurs commerces du 2e arrondissement ont également été pris pour cible. Notamment les enseignes Jot, The Kooples, Luxy Outlet, ainsi qu’un fleuriste et un monoprix.

Ces violences surviennent alors que plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées place Bellecour et sur les quais du Rhône pour cette journée nationale de mobilisation contre la vie chère. Le rassemblement, qui réunit notamment des Gilets jaunes, des lycéens et des étudiants, a rapidement été entaché par des affrontements entre des groupes violents et les forces de l’ordre.

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