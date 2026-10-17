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La Basilique Notre Dame de Fourvière. @WilliamPham

Une marche interreligieuse pour la paix organisée à Lyon ce dimanche

  • par Amaury Perrin

    • Juifs, chrétiens et musulmans appellent les Lyonnais à se réunir ce dimanche 18 octobre pour une marche en faveur de la paix. Ouvert à tous, le rassemblement partira de la place Bellecour.

    Face aux tensions internationales et aux divisions qui traversent la société, onze responsables religieux de la métropole lyonnaise veulent porter un message commun. Ce dimanche 18 octobre, ils invitent les habitants à participer à une marche pour la paix. Le G9, un groupe de dialogue réunissant des représentants des communautés juive, chrétienne et musulmane, organise l'événement. Les participants veulent rappeler que les différences de convictions ne doivent pas conduire à l'affrontement.

    Un départ place Bellecour avant de rejoindre les Trois-Gaules

    Le rendez-vous aura lieu à 15 heures place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon. Plusieurs responsables religieux, dont l'archevêque de Lyon Olivier de Germay, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon Kamel Kabtane et le grand rabbin Daniel Dahan, doivent prendre la parole avant le départ du cortège. Les participants traverseront ensuite les pentes de la Croix-Rousse pour rejoindre l'amphithéâtre des Trois Gaules, dans le 1er arrondissement. Les organisateurs attendent leur arrivée vers 17 h 30.

    Les organisateurs invitent chacun à rejoindre la marche, quelles que soient ses convictions religieuses. Ils souhaitent également préserver le caractère rassembleur de l'événement en privilégiant un message commun de paix, sans associer le cortège à des causes particulières. Les responsables religieux espèrent ainsi faire du dialogue et du respect mutuel un symbole de rassemblement.

    Lire aussi : "On ne pouvait pas manquer ça" : les pape zones attirent de nombreux fidèles à Lyon

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