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Image d’illustration, sapeurs-pompiers. @PHILIPPE HUGUEN / AFP

Saint-Priest : un motard meurt dans une collision avec une voiture

  • par Amaury Perrin

    • Un motard est décédé vendredi 16 octobre à Saint-Priest, après une violente collision avec une voiture à un carrefour situé à la limite de Vénissieux. Les secours n’ont pas réussi à le réanimer.

    Un nouvel accident mortel s’est produit sur les routes de l’agglomération lyonnaise. Vendredi 16 octobre, peu avant 19h30, une moto et une voiture sont entrées en collision à l’intersection du boulevard de Parilly et de l’avenue Charles-de-Gaulle, à la limite entre Saint-Priest et Vénissieux.

    Selon les premiers éléments rapportés par Le Progrès, le motard circulait sur l’avenue Charles-de-Gaulle lorsqu’il a percuté une Peugeot 3008. Les sapeurs-pompiers ont tenté de le réanimer sur place, sans succès. Ils ont constaté son décès peu avant 20 heures.

    Les circonstances précises de l’accident restent à déterminer. Les résultats des dépistages d’alcool et de stupéfiants réalisés sur les personnes impliquées n’étaient pas connus samedi matin.

    Lire aussi : Rhône : un homme de 30 ans décède au travail après une chute de 12 mètres

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