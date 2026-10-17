Actualité
Météo Lyon nuages
Vue depuis la Place Bellecour sur la colline de Fourvière sous les nuages. @WilliamPham

Un samedi frais et couvert à Lyon, jusqu'à 13 degrés attendus

  • par Amaury Perrin

    • Un net rafraîchissement attend Lyon et son agglomération ce samedi 17 octobre, avec un ciel couvert et de possibles pluies dans l’après-midi.

    Après une semaine plutôt douce et ensoleillée, le temps va nettement changer ce samedi. D’après Météo-Lyon.net, un front atténué apportera de nombreux nuages sur la région lyonnaise, ainsi que de faibles pluies en seconde partie de journée.

    Côté températures, le mercure affichera 17 degrés au réveil avant de baisser légèrement au fil de la journée. Il ne fera plus que 13 degrés en fin de journée, puis 12 degrés dans la nuit à venir. Des valeurs jusqu’à 4 degrés sous les normales de saison.

    à lire également
    Femmes et sciences : "il faut vraiment oser se lancer !"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Météo Lyon nuages
    Un samedi frais et couvert à Lyon, jusqu'à 13 degrés attendus 09:02
    Femmes et sciences : "il faut vraiment oser se lancer !" 07:00
    "C’est très émouvant" : Joel et Ethan Coen reçoivent le 18e prix Lumière 16/10/26
    Villeurbanne : la première pierre de la résidence Égérie, au cœur de l’extension des Gratte-Ciel, a été posée 16/10/26
    SNCF réseau débloque 110 millions d’euros pour améliorer la ligne Lyon-Grenoble 16/10/26
    d'heure en heure
    Lyon plantations
    La Métropole de Lyon lance la saison des plantations : 3 000 m2 bientôt végétalisés 16/10/26
    Lyon : un "Top Chef des jardiniers" recherche des candidats pour un défi à Eurexpo 16/10/26
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Meurtre du chef de la Jefe Mafia : quatre suspects mis en examen pour meurtre en bande organisé 16/10/26
    Rhône : plusieurs routes fermées et des perturbations de circulation à prévoir la semaine prochaine 16/10/26
    Les acteurs régionaux mettent la pression sur le ministre des Transports pour faire de Lyon-Saint-Exupéry le premier aéroport des JO 2030 16/10/26
    Lyon : le musée des Confluences explore notre rapport aux animaux dans une nouvelle exposition 16/10/26
    Rhône : un homme de 30 ans décède au travail après une chute de 12 mètres 16/10/26
    Retour des Gilets jaunes : le point sur les blocages et rassemblements prévus autour de Lyon ce samedi 17 octobre 16/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut