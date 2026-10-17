Un samedi frais et couvert à Lyon, jusqu'à 13 degrés attendus

Vue depuis la Place Bellecour sur la colline de Fourvière sous les nuages. @WilliamPham

Un net rafraîchissement attend Lyon et son agglomération ce samedi 17 octobre, avec un ciel couvert et de possibles pluies dans l’après-midi.

Après une semaine plutôt douce et ensoleillée, le temps va nettement changer ce samedi. D’après Météo-Lyon.net, un front atténué apportera de nombreux nuages sur la région lyonnaise, ainsi que de faibles pluies en seconde partie de journée.

Côté températures, le mercure affichera 17 degrés au réveil avant de baisser légèrement au fil de la journée. Il ne fera plus que 13 degrés en fin de journée, puis 12 degrés dans la nuit à venir. Des valeurs jusqu’à 4 degrés sous les normales de saison.