Christophe Marguin réagit à l'incendie de l'office de tourisme à Lyon : "On avait demandé à la mairie des verres plus sécurisés"

En marge de la mobilisation nationale de ce samedi 17 octobre, l'antenne de l’office de tourisme, située place Bellecour, a été saccagée puis incendiée par des casseurs. Le président d'Only Lyon, Christophe Marguin, dénonce un manque de sécurité.

Lyon Capitale : Quelle est votre réaction face à cet incendie ?

Christophe Marguin : C'est d'une rare violence. Par chance il n'y avait personne à l'intérieur puisque j'avais demandé la fermeture de l'antenne en amont des manifestations. On ne peux pas jouer avec la sécurité et la vie des salariés. Au moins ce qui est certain, c'est qu'on n'y travaillera plus. On s'en allait à la fin du mois de décembre de toute façon.

Pour quelle raison souhaitiez-vous quitter les lieux ?

En juillet dernier, j'ai dénoncé le bail de l'antenne auprès de la Mairie parce qu'il y'avait des problèmes de sécurité sur le bâtiment. On l'avait remarqué dès les émeutes de 2023 qui avaient déjà été violentes et avaient effrayé les employés. Après des mois d'attente, j'ai justement rencontré le maire Grégory Doucet ce vendredi pour demander que les choses changent.

La sécurité était insuffisante à quel niveau ?

On avait remarqué un manque de sécurité au niveau des vitres notamment. C'est pourquoi on voulait des verres plus solides et sécurisés. Mais la mairie a attendu trop longtemps pour m'accorder un rendez-vous et on voit le résultat. C'est désolant et choquant.

La réaction de Grégory Doucet au micro de BFMTV

"C'est un crève de cœur pour nous parce que l'office de tourisme un bâtiment patrimonial très emblématique de Lyon. Donc le fait que des casseurs s'en soient pris à ce bâtiment est une tragédie pour la Ville. On a fait en sorte depuis le début du mouvement d'appeler systématiquement au calme et à la désescalade. De faire en sorte que le droit de manifester puisse être bien sûr exercé, mais sans les débordements que l'on peut malheureusement constater en marge de certains mouvements. Pour autant, quand je vois un certain nombre de scènes d'attaque des forces de l'ordre ou des personnes dans la rue, et aussi les pillages, je m'interroge sur notre capacité à faire face à tout ça. Mais je crois que le temps du bilan viendra assurément. Aujourd'hui, je peux vous assurer que la coopération avec la police nationale est extrêmement opérante. A plusieurs reprises les forces de l'ordre ont essayé de libérer l'office du tourisme. Maintenant, vous aviez en face des personnes armées, y compris avec des cocktails molotov, qu'ils ont utilisé contre les forces de l'ordre. Donc de ce fait, il y a eu un véritable affrontement et elles n'ont pas réussi à venir sécuriser l'office du tourisme. Mais ce n'était pas une question de nombre."

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