Meurtre du chef de la Jefe Mafia : quatre suspects mis en examen pour meurtre en bande organisé

Après l’interpellation lundi 12 octobre de sept individus, après l’enlèvement et le meurtre il y a sept mois de Jessim L., quatre suspects ont été mis en examen pour meurtre en bande organisé.

Parmi les sept suspects interpellés ce lundi 12 octobre, principalement dans le 8e arrondissement de Lyon, après l’enlèvement et le meurtre de Jessim L., chef présumé de la Jefe Mafia, quatre suspects ont été mis en examen pour meurtre en bande organisé, rapporte Le Progrès.

Les quatre de sept individus interpellés ont été présentées hier devant un juge d'instruction et ont été mises en examen des chefs de meurtre en bande organisée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en bande organisée, indique le parquet de Lyon à nos confrères. Et d’ajouter : "Trois d’entre elles ont été placées en détention provisoire et une a été placée sous contrôle judiciaire. Les investigations se poursuivent sous l’autorité du juge d’instruction." Toujours selon Le Progrès, d’autres suspects seraient toujours en liberté, dont certains à l’étranger.

Un enlèvement filmé sur l'A7

Le 2 mars dernier, Jessim L. avait été pris en chasse sur l'autoroute A7, à hauteur de Saint-Fons. Après avoir quitté son véhicule accidenté et sauté d'un pont pour échapper à ses poursuivants, il avait été rattrapé et enlevé sous les yeux de témoins, dont certains avaient filmé la scène.

Son corps calciné avait été découvert quelques heures plus tard à Ternay, près de la gare de Sérézin-du-Rhône. La victime était présentée comme le chef présumé de la Jefe Mafia, un groupe lié au narcotrafic lyonnais et connu pour plusieurs actions violentes revendiquées sur les réseaux sociaux.

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