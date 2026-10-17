À Lyon, les premiers cortèges se forment avant la manifestation contre la vie chère.

Plusieurs centaines de personnes se rassemblent progressivement à Lyon ce samedi 17 octobre, en amont de la manifestation prévue à 14 heures place Bellecour. Lycéens, étudiants, syndicats et Gilets jaunes entendent unir leurs revendications.

La mobilisation nationale prend peu à peu forme dans les rues de Lyon ce 17 octobre. Dès la fin de matinée, des groupes ont quitté la place Guichard avant de converger vers la place Bellecour. D’autres manifestants les rejoignent progressivement, notamment par les rues Victor Hugo et de la République, ainsi que par le pont de l’Université. Pancartes à la main, plusieurs centaines de personnes se retrouvent dans le centre-ville et scandent notamment "Siamo tutti antifascisti".

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Des préparatifs sous la surveillance des forces de l’ordre

Sur place, les manifestants préparent leurs pancartes et échangent foulards, lunettes de protection et gouttes pour les yeux. Certains couvrent leur visage avant le départ du cortège. Si les premières rencontres se sont déroulées dans une ambiance plutôt bon enfant, des tirs de mortiers et des pétards viennent déjà perturber l'évènement. Des agitateurs et black blocs se sont joints à la mobilisation.

Les forces de l’ordre surveillent le rassemblement et restent en observation pour le moment. Des CRS se sont ainsi positionnés aux principales entrées de la place Bellecour afin d’encadrer la mobilisation. La Préfecture indique qu’elles pourront recourir aux moyens lacrymogènes si la situation l’exige, de manière proportionnée, en cas de violences ou de dégradations.

Le rassemblement doit officiellement débuter à 14 heures. Cette journée entend faire converger plusieurs mouvements, des Gilets jaunes aux lycéens et étudiants, en passant par les syndicats et les agriculteurs. Tous placent notamment les questions du budget et du pouvoir d’achat au cœur de leurs revendications.

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