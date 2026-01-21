Actualité
Lyon : six suspects interpellés pour le vol de quinze véhicules

  • par La rédaction

    • Une opération d'envergure menée le 13 janvier a permis l'arrestation de six individus soupçonnés d'avoir dérobé des voitures appartenant à une société en liquidation judiciaire.

    Les policiers lyonnais ont ouvert une enquête préliminaire en juin 2025 après le vol de quinze véhicules en location, appartenant à une société en liquidation judiciaire. Les investigations ont permis d'identifier six suspects.

    Une vaste opération d'interpellation a été menée le 13 janvier 2026. Les perquisitions ont conduit à la saisie de 6 950 euros en numéraire et de trois véhicules. Les six mis en cause ont été présentés devant le parquet de Lyon en vue d'une comparution immédiate pour vol en bande organisée.

