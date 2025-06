Lyon : des femmes victimes de piqûres lors de la Fête de la musique, deux hommes interpellés

Deux individus ont été interpellés samedi lors de la Fête de la musique à Lyon. Ils sont suspectés d'avoir piqué plusieurs personnes.

Deux femmes ont été victimes de piqûres lors de la Fête de la musique à Lyon, samedi 21 juin, indique Le Parisien. Elles présentaient une piqûre à la cuisse et au bras.

Nos confrères indiquent ainsi que deux hommes, âgés de 19 et 24 ans, ont été interpellés dans le secteur de la place Bellecour et de la place Antonin-Poncet. Ils ont été placés en garde à vue et son suspectés d'avoir piqué des personnes avec une seringue.

Selon nos confrères du Progrès, aucun produit n'a été injecté. Une enquête est en cours.