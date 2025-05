Lyon 2 : une plaque d'immeuble tombe du 7e étage, aucun blessé à déplorer

Une plaque de marbre s'est décrochée d'un immeuble du quartier de Sainte-Blandine dans le 2e arrondissement de Lyon, sans faire de victime.

L'accident aurait pu être bien plus dramatique. Ce mercredi matin, il est environ 11 heures quand un bruit sourd retentit au 7 rue Marc-Antoine Petit, dans le quartier de Sainte-Blandine (2e arrondissement). Selon nos confrères du Progrès, le bruit, qui a alerté tout le voisinage, n'a pas été causé par un accident de voiture, mais par un problème de façade, dont les plaques se décrochent.

Il s'agirait en fait d'une plaque de marbre de la colonne en bordure des balcons du 7e étage de cet immeuble au croisement avec la rue Smith, qui a chuté sur le trottoir quelques mètres plus bas. Heureusement, aucun piéton ne passait à ce moment-là.

Zone sécurisée

Une fois la police et les services de sécurité de la Ville prévenus, les pompiers sont intervenus. Sur place, ils ont découvert que la plaque provenait du haut de la colonne bordant les balcons, du côté de la rue Smith. Ils ont également constaté que de nouvelles chutes étaient possibles, avant d'en provoquer trois autres, à hauteur des 1er et 4e balcons, par précaution.

L'intersection des rues Marc-Antoine Petit et Smith est désormais interdite : la zone a été bouclée avant l'intervention de maçons et le retour des pompiers pour définir plus strictement les garanties de sécurité pour les habitants et les personnes travaillant dans la partie de l'immeuble concerné.