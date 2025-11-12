Actualité
gendarmerie
Image d’illustration gendarmerie. (Photo ARNAUD FINISTRE / AFP)

Limonest : une dizaine d'excès de vitesse en moins de deux heures de contrôle

  • par Nathan Chaize

    • Une dizaine d'excès de vitesse ont été relevés en moins de deux heures de contrôle vendredi 7 novembre à Limonest.

    Les gendarmes de la brigade motorisée de Dardilly ont mené une opération de contrôle de la vitesse à Limonest vendredi 7 novembre. En 1 h 30 de contrôle sur un axe limité à 50 km/h, plus d'une dizaine d'excès de vitesse ont été relevés, "un bilan préoccupant", déplorent les gendarmes.

    Dix excès de vitesse entre 20 et 30 km/h ont été constatés ainsi qu'un excès entre 30 et 40 km/h. Quatre personnes ont été arrêtées alors qu'elle utilisaient leur téléphone au volant. Un conducteur a également été dépisté positif au cannabis. Son véhicule a ainsi été placé en fourrière et son permis de conduire retenu.

    Un motard percuté par une voiture à Lissieu

