Les jeunes et l’argent : les aider à trouver le bon équilibre

Les jeunes n’ont pas tous le même rapport à l’argent, et peuvent afficher des comportements extrêmes. Véritable graal pour certains qui le considèrent comme une fin en soi, l’argent est négligé, voire rejeté par d’autres. Comment les parents doivent-ils réagir ? Quelles clés donner à son enfant pour l’aider à avoir un rapport sain à l’argent ? Explications.

Sur les réseaux sociaux et notamment TikTok, on voit fleurir quantité de vidéos où de jeunes adultes, voire des adolescents, expliquent comment devenir riche rapidement. Leur objectif : être millionnaires – voire milliardaires pour les plus ambitieux ! – et prendre leur retraite rapidement. Afin d’y parvenir, certains prônent une discipline de fer, tandis que d’autres vantent les mérites de l’argent facile. À l’opposé, certains jeunes défendent une vision très anticapitaliste et sont attirés par l’idée d’une décroissance.

Une société du leurre

“Ces différents mouvements coexistent très clairement”, reconnaît Christian Junod expert de la relation à l’argent, coach, conférencier et auteur des livres Ce que l’argent dit de vous et Et si on parlait Cash ?. Même s’ils reflètent des visions totalement différentes du monde, ils ont en commun le rejet du système actuel et du modèle parental.” Ces prises de position peuvent être déconcertantes, et il est important de comprendre ce qui se joue derrière pour savoir comment réagir. En effet, que dire face à un jeune influenceur qui semble gagner un maximum d’argent avec un minimum d’efforts, et met en scène son quotidien en faisant croire qu’il a une vie de rêve ? “Je suis surpris de voir qu’à 20 ans, certains jeunes ont déjà amassé beaucoup de revenus”, constate Christian Junod. “Concernant les influenceurs, ils sont généralement déconnectés du réel et vivent dans une société du paraître. Ils donnent à voir un fake d’eux-mêmes à travers de bons moments. Mais entre ce qu’ils montrent et ce qu’ils vivent vraiment, il y a un grand écart. En réalité, ils ont besoin du regard et des likes des autres pour exister. Cela trahit un vide existentiel qu’ils n’arrivent pas à combler.”