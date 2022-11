Qui sont les sont les "self-made entrepreneurs" de la région ?

Les Victoires des Autodidactes ont mis à l'honneur trois entrepreneurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes au parcours atypique.

Organisées par Lyon Place Financière avec le Harvard Business School Club de France, les Victoires des Autodidactes mettent à l’honneur, depuis 1989, des hommes et des femmes, qui par leur esprit entrepreneurial, leur audace et leur détermination ont mené leurs projets à bien. Cette année signait la 30e édition de l'évènement. Trois entrepreneurs de la région se sont vus décerner un prix.

Tous les chefs d’entreprise ou cadres dirigeants en activité peuvent concourir sous deux conditions :

Ils ne doivent pas venir d'un cursus classique, le prix récompense les entrepreneurs sans formation initiale ou en reconversion.

Ils doivent exercer depuis plus de cinq ans dans l’industrie, le commerce ou les services en France avec des résultats significatifs

Les dossiers de candidature sont étudiés par un jury régional, qui évalue les défis que l’autodidacte a dû relever tout au long de son parcours.

Trois entrepreneurs en Auvergne-Rhône-Alpes

Innocente Marchante, Président de Marchante S.A.S a été désigné Lauréat Régional 2022. C’est à l’âge de 40 ans qu’il se lance dans l’entreprenariat en créant DMT. En 2012, à l’âge de 62 ans, il crée Marchante S.A.S, dédié à la conception de machines spéciales à Montmélian, en Savoie. Il a été désigné lauréat régional.

"Marchante est le projet d’une vie, porté et défendu à travers tous les défis que rencontre un entrepreneur" , Innocente Marchante

Le prix de l’engagement environnemental et sociétal a été décerné à Bruno Chataignon, PDG de la société Pic Bois Gravures, créée en 1990 à Brégnier-Cordon dans l'Ain. Cet entrepreneur a à cœur de mêler engagements personnels et professionnels dans le domaine de l’environnement : matériau porteur de sens, mobilier et de signalétiques éco-conçus, etc...

"Il est important aujourd'hui de s'intéresser à des solutions locales" , Bruno Chataignon

Enfin, le Coup de Cœur du Jury est quant à lui attribué à Yves Hecker. Il a débuté sa carrière comme animateur et journaliste à la radio avant de créer en 2013 Les Burgers de Papa, société spécialisée dans la restauration. À ce jour, le réseau compte 47 restaurants en France dont 9 détenus en filiale à Lyon (bastion historique de la marque) et Montpellier.

"En bon autodidacte, j’ai souvent utilisé mon instinct pour avancer" , Yves Hecker

Ces autodidactes, sont des acteurs importants au service du développement de la région. Ils contribuent à son rayonnement national voire international.