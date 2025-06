Jean-Marie Martino nommé directeur général de la CCI de Lyon 

Jean-Marie Martino, 44 ans, est nommé directeur général de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne. Il prendra ses fonctions le 1er septembre prochain.

L’actuel directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, Nicolas Bonnet, laisse sa place à Jean-Marie Martino à compter du 1er septembre prochain. Âgé de 44 ans, Jean-Marie Martino est diplômé de l’IEP d’Aix-en-Provence, et titulaire de certifications dans les domaines du management stratégique des organisations, de l’innovation, de l’IA et du big data.

Après avoir exercé ses fonctions de dirigeant dans plusieurs collectivités territoriales, notamment directeur général des services du Département du Rhône depuis six ans, son arrivée à la CCI de Lyon "est une suite naturelle dans sa carrière, faite d’hybridation public-privé, de conduites de projets complexes, de management d’équipes dans des contextes de fort changement et de connaissance des acteurs économiques et institutionnels de notre territoire", indique la CCI dans un communiqué ce mardi.