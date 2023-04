Euthanasie, suicide assisté… une conférence sur la fin de vie à Lyon

L'Association pour le droit de mourir dans la dignité organise une réunion publique sur la fin de vie à Lyon, samedi 22 avril.

Le 2 avril, les 184 citoyens de la convention citoyenne sur la fin de vie ont rendu leur rapport, après quatre mois de travail et 27 journées de réunions. Ils interpellent le gouvernement sur les inégalités d'accès aux soins palliatifs et appellent à des changements profonds de l'accompagnement sur la fin de vie, ouvrant prudemment la porte d'une aide active à mourir.

Pour l'euthanasie et le suicide assisté

A cette occasion, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, comptabilisant 2 500 adhérents dans le Rhône, organise une réunion publique dans le 4e arrondissement de Lyon à la salle de la Ficelle, le samedi 22 avril de 10 h à 12 h. Des citoyens rhodaniens ayant participé à la convention citoyenne seront présents, ainsi que le président de l'association, Jonathan Denis.

L'association se positionne pour la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, "pour que chaque Française et chaque Français puisse choisir les conditions de sa propre fin de vie, conformément à ses conceptions personnelles de dignité et de liberté".

Controverses sur l'aide active à mourir

Jeudi 6 avril, une centaine de personnes manifestait à Lyon contre une possible légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. L'archevêque de Lyon a lui aussi pris position contre une aide active à mourir dans un communiqué publié le 15 mars dernier. Il juge qu'il "est encore temps d'ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer. L’interdit de tuer – qui est dans toute société l’un des principaux piliers de la cohésion sociale – menace de s’écrouler"

