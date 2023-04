Rhône : un appel à témoins après la disparition d'un octogénaire

La gendarmerie du Rhône a lancé ce jeudi 13 avril, un appel à témoins pour retrouver Jean Bediou, un octogénaire atteint de la maladie d'Alzheimer. Il n'a pas rejoint son domicile depuis mercredi.

Près de Lyon, à Mions, un homme âgé de 84 ans est porté disparu depuis mercredi 12 avril. La gendarmerie du Rhône a d'ores et déjà lancé un appel à témoins pour le retrouver. Atteint de la maladie d'Alzheimer, Jean Bediou aurait quitté son domicile le 12 avril.

Il porte un béret et une veste sombre de couleur marron et mesure entre 1 mètre 75 et 1 mètre 80. Il est de corpulence forte. Toute information est à transmettre à la gendarmerie de Mions au 04 72 90 17 70, ou en appelant le 17.