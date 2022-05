Culture : festival "Littérature Live 2022", des rencontres en vrai !

La Villa Gillet va enfin pouvoir organiser son festival de littérature dans des conditions “normales”.

“Après deux éditions de pandémie et de confinements, c’est enfin le moment de vous présenter un programme de festival complet, vivant, ambitieux, et en prise sur les questions les plus actuelles : le voici, c’est Littérature Live 2022, le festival international de littérature de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 50 auteurs de 22 nationalités, et une trentaine de rencontres partout dans la région du 16 au 22 mai 2022.”

C’est ainsi que Lucie Campos, directrice de la Villa Gillet, présente le grand événement littéraire qui s’inscrit dans le prolongement des défuntes Assises du roman.

Une manifestation de grande ampleur qui se déroulera durant toute la troisième semaine du mois de mai, du 16 au 22 (un “prologue” de présentation aura lieu le 3 mai après la rencontre avec Atiq Rahimi, Goncourt 2008 pour Syngué sabour. Pierre de patience, P.O.L).

Maylis de Kerangal, Mathias Énard, Nicolas Mathieu, Céline Minard, Camille de Toledo…

Contrairement aux Assises, qui se tenaient essentiellement aux Subs, le Littérature Live Festival investit, outre les Subs (sous le Kraken, gigantesque structure de bois récemment construite), le théâtre de la Croix-Rousse (la soirée d’ouverture y aura lieu le 16 mai), la Villa Gillet et le musée des Beaux-Arts. Sans compter les nombreuses rencontres qui se dérouleront dans toute notre région (Anse, Firminy, Saint-Étienne, Chamonix, Chambéry, Annecy, Vienne…).

Vaste programme

Le L.L.2022 entend faire mentir le vieil adage selon lequel “qui trop embrasse mal étreint”. En effet, les débats, rencontres, conférences, entretiens, lectures et performances porteront sur tout ce qui concerne “la littérature, les idées et l’Europe aujourd’hui”.

Vaste programme s’il en fut. Mais on ne craindra pas de s’y plonger tant les écrivains attendus sont de qualité et d’exigence reconnues. Parmi les cinquante auteurs invités, les plumes françaises seront notamment représentées par Maylis de Kerangal, Mathias Énard, Nicolas Mathieu, Céline Minard, Camille de Toledo. Qui se mêleront à de grands écrivains reconnus au-delà de leurs frontières tels l’Espagnol Javier Cercas, les Ukrainiens Andreï Kourkov et Iryna Dmytrychyn, l’Australien Richard Flanagan ou encore le Britannique Robert Macfarlane.

L’intégralité du programme des réjouissances est déjà en ligne, n’hésitez pas à le consulter.

Littérature Live 2022 – Du 16 au 22 mai, organisé par la Villa Gillet