TNP : avec Jules Verne, on se carapate aux Carpathes !

Au TNP, Émilie Capliez nous offre un voyage visuel empreint de mystères en adaptant une œuvre de Jules Verne moins connue que ses grands romans d’aventures.

Avouons-le humblement, nous n’avions jamais entendu parler du roman de Jules Verne, Le Château des Carpathes, qu’Émilie Capliez a décidé d’adapter sur la scène du TNP.

Il est vrai qu’à côté d’œuvres telles que Le Tour du monde en quatre-vingts jours, Michel Strogoff et Les Enfants du capitaine Grant (qui furent montées au théâtre par Jules Verne lui-même), l’écrivain a écrit une bonne centaine de romans, qui ne sont pas tous passés à la postérité. Pour autant, l’adaptation scénique du Château des Carpathes a toutes les qualités requises afin d’attirer un large public entremêlant les générations (le spectacle est accessible à partir de 12 ans).

La pièce nous emmène en Transylvanie sur les hauteurs du village de Werst. Là où les ruines d’un impressionnant château nourrissent craintes et superstitions. Et lorsque des villageois aperçoivent des volutes de fumée s’échapper du donjon, ils se persuadent que des fantômes hantent l’édifice.

C’est alors que le comte Franz de Télek, qui voyage pour oublier la mort de sa fiancée, une célèbre cantatrice, arrive sur les lieux. Apprenant que le château appartenait autrefois au baron de Gortz, son ennemi juré éperdument amoureux de sa bien-aimée, il décide de s’y rendre. Il ne se doute pas qu’il va être confronté à une expérience sensorielle et émotionnelle inédite…

Sur cette trame, Émilie Capliez mobilise les costumes, la musique, la scénographie et la vidéo afin de composer un voyage visuel saisissant, à la mesure de ce grand roman d’aventures.

Comédienne et metteuse en scène, Émilie Capliez codirige depuis 2019 la Comédie de Colmar – CDN Grand Est Alsace. Elle a monté avec brio des spectacles destinés à la jeunesse et à un large public comme L’Enfant et les Sortilèges, opéra de Ravel sur un livret de Colette, avec l’Opéra national du Rhin. Ainsi qu’une recréation de Quand j’étais petite je voterai, sur un texte actualisé de Boris Le Roy.

Le Château des Carpathes – Du 8 au 17 avril au TNP