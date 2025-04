Grégory Doucet et Bruno Bernard, maire de Lyon et président de sa métropole. (@NC)

Le président de la Métropole de Lyon et le maire de Lyon ont décidé de poursuivre en justice Lyon People.

C'est la goutte de trop. Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet et le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard poursuivent en justice Lyon People pour diffamation a annoncé son rédacteur en chef Marc Engelhard (alias Marco Polisson) sur son site internet. Une information confirmée par les intéressés, qui ne souhaitent toutefois par la commenter.

Lors du dernier conseil municipal, la protection fonctionnelle a en ce sens été accordée à Grégory Doucet afin de prendre en charge ses frais de justice. Les deux élus reprochent au magazine devenu depuis 2020 un tract anti-écologiste une publication finement intitulée : "Accident mortel à Lyon. Doucet et Bernard ont deux nouveaux morts sur la conscience."

Changement de paradigme

Le post en question avait été mis en ligne le 16 février dernier sur le site du média gratuit, deux jours après un accident mortel ayant coûté la vie à deux jeunes, percutés par une voiture alors qu'ils circulaient à trottinette, à l'angle de l'avenue Félix-Faure et de la rue du Lac dans le 3e arrondissement de Lyon. Faisant référence aux travaux réalisés sur l'axe, Marc Engelhard affirmait : "La co-responsabilité de Grégory Doucet et de Bruno Bernard, relevant de leur dogmatisme et de leur amateurisme, est donc clairement engagée dans ce terrible drame."

Les premières pistes de l'enquête de police indiquaient que l'accident avait pu être causé par un malaise du conducteur du véhicule. Faisant dire à Lyon People : "La responsabilité de ce nouveau drame est partagée entre le chauffeur de la Tesla et les décideurs écologistes, comme ce fut le cas pour le drame du quai Maréchal Joffre (accident ayant causé la mort de deux jeunes en trottinette percutés par un ambulancier alors qu'ils circulaient sur une voie partagée bus-vélos, Ndlr)." Grégory Doucet et Bruno Bernard ont donc décidé de poursuivre la publication, qu'ils avaient d'ores et déjà décidé de "ne plus considérer comme un média", en ne les conviant plus aux conférences de presse par exemple.

Lyon People défend "un journalisme libre, engagé"

Un changement de paradigme opéré par les écologistes qui, jusqu'ici, avaient décidé de ne pas attaquer le média en justice afin de ne pas alimenter sa réputation de "journal d'opposition". Lyon People est pourtant habitué des outrances, nommant le maire de Lyon "le petit Grégory", moquant un élu métropolitain avec montage photo après une chute à vélo, ou utilisant le terme "khmers verts" pour désigner les écologistes.

L'article attaqué n'est d'ailleurs pas le premier à imputer aux écologistes la responsabilité d'un accident. De son côté, Lyon People qui se définit en "lanceur d'alertes" estime que "les écologistes Grégory Doucet, maire de Lyon et Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon tentent maintenant d’asphyxier financièrement (son) média alors que commence la campagne des élections municipales". Il assure pratiquer "un journalisme libre, engagé et fidèle à l’ADN de notre ville" et a lancé une cagnotte.