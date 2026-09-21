30 kilos de résine de cannabis découverts dans un appartement de Bron

Vendredi 18 septembre, la police a découvert 30 kilos de résine de cannabis dans un appartement de Bron. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

Dans l’après-midi de vendredi 18 septembre, la police a découvert 30 kilos de résine de cannabis dans un appartement situé près du fort de la commune, révèlent nos confrères du Progrès. Le montant de la saisie est estimé à près de 300 000 euros.

Deux suspects ont également été interpellés et placés en garde à vue. La mesure privatise de liberté a par ailleurs été prolongée au-delà du délai de 48 heures pour au moins un des deux individus.