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Image d’illustration. Crédit : Denis Charlet / AFP

30 kilos de résine de cannabis découverts dans un appartement de Bron

  • par LR

    • Vendredi 18 septembre, la police a découvert 30 kilos de résine de cannabis dans un appartement de Bron. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

    Dans l’après-midi de vendredi 18 septembre, la police a découvert 30 kilos de résine de cannabis dans un appartement situé près du fort de la commune, révèlent nos confrères du Progrès. Le montant de la saisie est estimé à près de 300 000 euros.

    Deux suspects ont également été interpellés et placés en garde à vue. La mesure privatise de liberté a par ailleurs été prolongée au-delà du délai de 48 heures pour au moins un des deux individus.

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