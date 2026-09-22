Météo : une nouvelle journée lumineuse et estivale à Lyon, 26 degrés attendus 

Ce mardi 22 septembre sera ensoleillé tout au long de la journée et les températures seront encore très agréables avec 26 degrés prévus.

Pour ce dernier jour de l’été, les Lyonnais pourront profiter d’une belle journée chaude et ensoleillée ce mardi 22 septembre. Le ciel, déjà dégagé ce matin, le restera en effet tout au long de la journée.

Côté mercure, il fait également assez doux ce matin avec 17 degrés. Les températures grimperont encore jusqu’à 26 degrés dans l’après-midi entre Rhône et Saône.

Le léger vent, déjà présent hier, se maintiendra par ailleurs avec des bourrasques pouvant atteindre les 20 km/h localement.