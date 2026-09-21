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Illustration gendarmerie. (Lou Benoist / AFP)

Rhône : un garçon de 7 ans blessé par plusieurs coups de couteau, une proche de l'enfant arrêtée

  • par LR

    • Un petit garçon de sept ans a été blessé à l’arme blanche dans la nuit de dimanche à lundi, à Craponne (Rhône). Une proche de l’enfant a été interpellée.

    Un terrible incident est survenu dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 septembre, à Craponne, dans l’ouest lyonnais. Selon nos confrères du Progrès, un petit garçon de sept ans a été blessé par plusieurs coups de couteau, vraisemblablement au thorax, avant d'être transporté en urgence absolue vers un centre hospitalier. Son pronostic vital n'est pas engagé.

    Une proche de l’enfant, suspectée d’être l’auteure des coups, aurait par ailleurs été interpellée puis placée en garde. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Il semblerait enfin que la levée de la mesure privative de liberté ait été envisagée ce lundi en vue d’un internement. La mise en cause pourrait en effet souffrir de troubles psychiatriques.

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