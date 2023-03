Théâtre Croix-Rousse : Antoine et Cléopâtre, les amants historiques

Tiago Rodrigues est décidément le metteur en scène incontournable de cette saison théâtrale, sa version d’Antoine et Cléopâtre est accueillie au théâtre de la Croix-Rousse à partir du 4 avril.

“Incontournable”, c’est l’adjectif qui semble idoine concernant Tiago Rodrigues pour ce qui est des principaux théâtres de notre agglomération.

Le nouveau directeur du festival d’Avignon est désormais bien connu des spectateurs de théâtre lyonnais. On ne compte plus les spectacles qu’il a écrits et/ou mis en scène qui ont été programmés par les Célestins (tout récemment on y a vu Dans la mesure de l’impossible, un très beau spectacle qu’il a écrit et mis en scène, ainsi que sa splendide réécriture d’Iphigénie, mise en scène par Anne Théron) ou au TNP (on y a admiré, en début de saison, sa version de La Cerisaie avec Isabelle Huppert).

C’est au tour du théâtre de la Croix-Rousse de recevoir un des nombreux spectacles qu’il a signés. Et ce sera donc avec les amants peut-être les plus célèbres de l’Histoire, Antoine et Cléopâtre.

Il a entièrement réécrit la grande tragédie que William Shakespeare avait conçue à partir de l’épisode historique, l’histoire d’amour entre la reine d’Égypte et le général romain sommé par son gouvernement de mettre la main sur le pays.

Toute la pièce s’articule autour de leurs visions réciproques et fusionnelles : Cléopâtre décrit les faits et gestes d’Antoine et inversement. Tiago Rodrigues compose un poème épique et contemporain, interprété, dansé et joué par le couple de jeunes comédiens portugais, Sofia Dias et Vítor Roriz, seuls à occuper le plateau.

Leurs paroles s’enlacent avec une volupté que seule l’ardeur de l’amour peut insuffler. Tout est suspendu en l’air, un air que sculptent les gestes et les mots, ainsi qu’un mobile pour seul décor.

Une élégante ode à l’amour qui prouve que Roméo et Juliette n’est pas la seule grande pièce de Shakespeare consacrée à la passion amoureuse. Créé en 2016 au théâtre de la Bastille, à Paris, le spectacle a déchaîné l’enthousiasme des critiques et du public.



Antoine et Cléopâtre – Du 4 au 7 avril, au théâtre de la Croix-Rousse