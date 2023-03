La Correrie de la Grande Chartreuse réouvre

Plongée dans l’univers des moines copistes du Moyen Âge à la découverte de l’histoire du travail des livres, et en particulier les décorations des ouvrages.

Si les chartreux ne peuvent ouvrir leur monastère à la visite, la Correrie de la Grande Chartreuse, à Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère), ancien lieu de vie des frères chartreux, se consacre à témoigner de leur vie.

Labellisé Musée de France, la Correrie met en avant une partie historique retraçant l'histoire de l'Ordre, ses maisons et les moyens de subsistance des chartreux et une partie plus monastique mettant en avant la vie spirituelle des chartreux au travers leur quotidien.

Le musée, fermé depuis le 6 novembre dernier (ouverture exceptionnelle en février), réouvre donc ses portes samedi 1er avril.

Tarifs : 10€ adultes, 5€ enfants

Programmation

Chasse aux oeufs !

Dimanche 9 et lundi 10 avril

Pour trouver les œufs cachés dans le musée et découvrir l'histoire des chartreux et leur vie au quotidien à travers cette visite ludique.

Conférence "Quatre siècles de tourisme à Saint-Pierre-de-Chartreuse" "

Dans la crypte du musée, le dimanche 16 avril à 15h30

Conférence par Virginie Brunelot

Durée : 1h

Exposition temporaire : "Antoine Sublet, peintre au service des chartreux"

Du 22 avril au 1er octobre 2023

Dans la grange de la Correrie, effectuez un retour au XIXe siècle en y retrouvant des oeuvres inédites du peintre lyonnais Antoine Sublet.

Ateliers enluminures

Pour découvrir l’histoire du travail des livres et apprendre à réaliser à la gouache une lettrine de votre choix que vous garderez en souvenir !

Les mercredi 12 avril à 15h, 19 avril à 15h, 26 avril à 15h, 3 mai à 15h