La pièce écrite et jouée par Olivier Borle et David Mambouch reprise à la Comédie-Odéon s’appelle Suzanne (en hommage à la superbe chanson de Leonard Cohen que l’on entend dans le spectacle). Mais c’est d’abord à un homme (Olivier Borle), seul sur scène, que l’on a affaire.

C’est un homme vieillissant au langage et à l’allure qui évoquent les années 1970. Il somnole, marmonne et se réveille soudain, comme pour nous raconter le rêve qu’il vient de faire. Où il est question d’une femme renversée par une voiture (la sienne ?) qu’il aimait. Au point de fréquenter une autre femme qui lui ressemble mais dont il veut changer la coiffure afin qu’elle lui ressemble encore davantage…

Difficile d’évoquer ce spectacle sans déflorer le suspense qu’il entretient savamment, en multipliant les surprenantes révélations et changements de sexe. Mais on peut affirmer que l’interprétation et le caractère vertigineux de l’œuvre, proche de l’univers de Harold Pinter, méritent le déplacement.

Suzanne – Du 14 janvier au 15 février à la Comédie-Odéon