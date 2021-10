Théâtre : à la Comédie Odéon, encore une belle histoire d'Alexis Michalik

Après le succès du Porteur d’Histoire, la Comédie Odéon accueille durant près de 4 mois une nouvelle pièce d’Alexis Michalik, Intra Muros, porté par une distribution 100 % lyonnaise.

On est impatient de retrouver Michalik tant son dernier spectacle, Le Porteur d’Histoire, nous avait bluffé. Avec un dispositif minimaliste – un décor sobre et des acteurs interprétant plusieurs personnages – il avait réussi à séduire plus de 40 000 spectateurs lyonnais, en s’appuyant sur la force du jeu de scène et sur l’énergie des comédiens. Une pièce portée par un beau texte, érudit, aux multiples clins d’œil littéraires, mais raconté avec une simplicité désarmante.

Les ressources infinies de l’être humain et de l’imaginaire

Dans ce nouveau spectacle, Intra Muros raconte l’histoire d'un metteur en scène, qui vient animer un atelier de théâtre dans une prison, mais où seuls deux détenus se présentent.

Il décide malgré tout de donner son cours, secondé par une talentueuse comédienne – qui n’est autre que son ex-femme – et par une jeune assistante sociale peu expérimentée. Face à ces deux prisonniers revêches mais attachants, le metteur en scène va réussir à mener un véritable travail de direction de comédien en leur faisant jouer leur propre rôle.

Un spectacle miroir, où le metteur en scène – sorte de double de Michalik – confronté à un univers clos, doit composer avec peu de moyens, si ce ne sont les ressources infinies de l’être humain et de l’imaginaire.

Intra Muros, à la Comédie Odéon, du 12 octobre 2021 au 15 janvier 2022 – www.comedieodeon.com