Spectacle pour les plus petits au TNG : un tendre cocon pour se mouvoir

Un spectacle tout doux dans un décor de forêt douillet et enveloppant. Au-dessus, un feuillage apaisant oscille sous la brise et les jeux de lumière.

Au sol, petits et grands trouveront des formes organiques à caresser, des accessoires à manipuler tandis qu’une marionnettiste viendra délicatement les saluer. Dans un environnement d’inspiration végétale en perpétuelle métamorphose, porté par une bande-son immersive, les plus mobiles pourront se mouvoir dans cette scène ouverte, effleurer, écouter et découvrir à leur guise cette soyeuse forêt pleine de trouvailles.

(É)mouvoir – Les 18, 21 et 22 juin au TNG, Vaise – Dès 6 mois.

Par Claire Petit et Sylvain Desplagnes - Cie Entre Eux Deux Rives