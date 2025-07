EuroGames à Lyon : le programme de la soirée de clôture ce samedi 

Alors que les EuroGames 2025 s’achèvent ce samedi 26 juillet, découvrez le programme de la soirée de clôture organisée au Centre de Congrès, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Le plus grand événement sportif européen dédié à l'inclusivité et à la diversité des personnes LGBTQIA+, les EuroGames 2025, se terminent ce samedi 26 juillet à Lyon. Et pour marquer le coup, une grande soirée de clôture est organisée au Centre de Congrès, à la Cité Internationale, dans le 6e arrondissement avec au programme, des milliers de participants et une piste de danse géante.

Trois salles, trois ambiances

Et pour satisfaire le plus grand nombre, différentes salles sont réservées. D’un côté, une salle électro où la célèbre dj Barbara Butch passera derrière les platines en compagnie de Maggy Suis et Isa Favotte. De l’autre, une salle pop eurodance avec Julien de Bomerani et Reine Mayr B2B Fleur From Desire.

Enfin, Urumi, Kirara et Nuage Rose investiront la salle techno pour faire danser les Lyonnais jusqu’au bout de la nuit. L’entrée est interdite aux mineurs et une pièce d’identité sera demandée à l’entrée. Les places sont disponibles dès 32 euros pour le public, 26 euros pour les athlètes et 15 euros pour les bénéficiaires du tarif solidaire. Des places sont encore disponibles.

