Le petit théâtre des pentes de la Croix-Rousse, qui fait partie du réseau Scènes Découvertes, veut continuer à faire émerger les jeunes artistes.

“Ma priorité est de continuer à aller découvrir les jeunes artistes du territoire (et parfois d’ailleurs), d’en accueillir même à leur tout début et de les accompagner grâce aux compétences de toutes les personnes qui travaillent au théâtre des Clochards Célestes.” Voilà ce qu’avait déclaré Martha Spinoux lorsqu’elle avait pris la direction du petit théâtre des Pentes en 2021. Cette volonté d’aller vers les jeunes artistes qui débutent n’a pas changé. Elle se conjugue avec le souci de proposer une affiche inclusive où figurent de nombreux spectacles pour les ados (et bien sûr les adultes) mais aussi pour les plus petits.

Ainsi, on verra avec intérêt le spectacle de la compagnie La Juste Place (fondée en 2025), Vania/Laboratoire (du 27 au 31 octobre). Une création qui mêle les styles et les époques, afin de faire résonner Tchekhov, et sa pièce Oncle Vania, aujourd’hui. Et poser cette question simple : sommes-nous si différents des personnages imaginés par le dramaturge russe ?

Côté jeune public, La Pluie de Papy (du 18 au 22 novembre), accessible dès la sixième bougie d’anniversaire soufflée, invite à la découverte du contenu d’un coffre mystérieux.

www.clochardscelestes.com