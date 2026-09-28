La Ville de Lyon conserve sa bonne note financière, l’agence DBRS Morningstar se montre prudente

La Ville de Lyon conserve la note "AA" attribuée par l’agence DBRS Morningstar. L’agence estime que les finances de la collectivité restent solides, mais elle passe sa perspective de "stable" à "négative".

Dans son rapport publié vendredi 25 septembre, l’agence de notation DBRS Morningstar a confirmé la note "AA" de la Ville de Lyon. Cette note signifie que l’agence considère toujours les finances lyonnaises comme solides. Elle souligne le niveau d’endettement maîtrisé de la municipalité, sa trésorerie et sa gestion du budget. Mais DBRS Morningstar se montre désormais plus prudente pour les prochaines années.

Une situation dépendante de celle du pays

La perspective concernant les finances sur le court et long terme passe de "stable" à "négative", rendant la situation plus délicate. Selon l’agence, ceci est lié à la modification de la perspective financière de la France en général. En effet, Lyon et toutes les autres communes sont en partie dépendantes de la note attribuée à l’État. Si la France venait à voir sa note être augmentée, alors celle de Lyon le serait aussi.

Pour le reste, DBRS Morningstar estime que Lyon dispose de finances solides. L’agence considère notamment que la Ville devrait atteindre son objectif de conserver une capacité de désendettement inférieure à 10 ans à la fin de 2026. Autrement dit, Lyon pourrait continuer d’investir tout en gardant sa dette sous contrôle.

"La confirmation de la note AA de la Ville de Lyon vient saluer la solidité de nos fondamentaux financiers et la qualité de notre gestion", s’est félicité Valentin Lungenstrass, adjoint au maire, délégué aux Finances, à l'Achat public et à l'Administration générale.

Lire aussi : Grand Parc de Miribel Jonage : des coûts de fonctionnement "contenus" fragilisés par une gouvernance "paralysée"