Sénatoriales dans le Rhône : attaqué par une partie de la gauche, Bruno Bernard sort du silence

Au lendemain des élections sénatoriales, Bruno Bernard réagit aux critiques venues du Parti socialiste et de plusieurs élus de gauche concernant la perte d’un siège.

Les élections sénatoriales dans le Rhône se sont déroulées ce dimanche 27 septembre. Par rapport à 2020, la gauche a perdu un siège au Palais du Luxembourg. La cause selon le Parti socialiste : Bruno Bernard. La liste dissidente de l’ancien président écologiste de la Métropole de Lyon a recueilli 308 voix, sans obtenir de siège.

De son côté, la liste d’union "Agir pour le Rhône", menée par Thomas Dossus, a obtenu 625 voix et décroché un seul siège. Hélène Geoffroy, deuxième sur cette liste, n’a donc pas été élue, provoquant un tollé à gauche. Ce lundi matin, au conseil métropolitain, la principale concernée avait accusé Bruno Bernard d’être "un homme leader politique qui refuse d’accepter une défaite électorale et qui remet la faute sur deux femmes".

"Il nous a manqué 13 voix"

"Il nous a manqué 13 voix !" pour obtenir un siège, a réagi Bruno Bernard sur X, tout en remerciant les 308 grands électeurs qui ont voté pour sa liste. L’ancien président de la Métropole rappelle les conditions de sa campagne, menée selon lui "en seulement 2 semaines" et "sans le soutien d’aucun parti".

Face aux critiques, Bruno Bernard a choisi de ne pas rentrer dans la polémique. "Ce résultat nous conforte surtout dans une conviction : pour les prochaines échéances, nous devons porter avec force l’exigence du rassemblement de toute la gauche. Pas d’une partie de la gauche, mais de toutes celles et ceux qui veulent construire ensemble une alternative", écrit-il. Pas sûr que le PS apprécie cela…

Il nous a manqué 13 voix !



Merci aux 308 grands électeurs qui nous ont fait confiance.



En seulement 2 semaines de campagne, sans le soutien d’aucun parti, nombreux ont choisi notre liste et l’alternative que nous proposions pour la justice sociale, le climat et la biodiversité. — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) September 28, 2026

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