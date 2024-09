Rentrée culturelle : Comédie-Odéon, valeur sûre et découvertes

Notre sélection des spectacles à la comédie-Odéon

Maintes fois reprise à la Comédie-Odéon, Les Faux British, la pièce de Henry Lewis, Jonathan Sayer et Henry Shields, adaptée en français par Gwen Aduh et Miren Pradier, sera encore à l’affiche cette saison, du 26 novembre 2024 au 11 janvier 2025.

Les Faux British © Paul Bourdrel

Un vrai petit chef-d’œuvre burlesque, digne des Monty Python. Où l’on rit à perdre haleine. Les membres d’une obscure association dédiée au polar se retrouvent pour présenter une pièce qu’ils ont dénichée on ne sait où ; mais qu’ils n’hésitent pas à attribuer à Conan Doyle.

Ils sont d’ailleurs tellement persuadés de sa qualité exceptionnelle qu’ils décident d’en faire une représentation publique…

Hélas, bien évidemment, l’“œuvre”, sous ses airs de thriller théâtral, est une imbitable daube. Et tous, sans exception, sont des comédiens à peu près aussi mauvais que Stéphane Bern dans une série télévisée.

Sans oublier le décor qui menace de s’écrouler (menace qui sera mise à exécution) et des catastrophes imprévues qui viennent sans cesse perturber la soirée. À voir et revoir donc.

Côté découvertes, Les Insomniaques, Petit Cabaret des Gros Foutus (du 18 au 28 septembre et du 2 au 5 octobre), un cabaret écrit et mis en scène par Ophélie Kern. Une galerie de portraits décalés, des saynètes à la Jean-Michel Ribes qui décrivent les tracas et les renoncements du quotidien : celui-ci veut garer sa voiture, celle-là promène son chien, ces deux-là sont invités à dîner tandis qu’une petite vieille, là-haut, regarde passer les gens par la fenêtre…

Le Petit Coiffeur © Fabienne Rappeneau

Mais aussi Le Petit Coiffeur (du 1er octobre 2024 au 11 janvier 2025), une nouvelle pièce de Jean-Philippe Daguerre, dont on avait adoré Adieu Monsieur Haffmann.

Avec là aussi un contexte historique particulier puisque le spectacle nous emmène à Chartres en août 1944, alors que la ville vient d’être libérée de l’Occupation. Nous sommes dans la famille Giraud, où l’on est coiffeur de père en fils. Pierre a dû reprendre le salon-hommes de son père, mort dans un camp de travail un an plus tôt.

Marie, sa mère, héroïne de la Résistance française, s’occupe quant à elle du salon-femmes, mais se charge également de rabattre quelques clientes vers son fils, pour se prêter à une activité bien particulière… Tout est dans l’ordre des choses, jusqu’à ce que Lise entre dans leur vie.

Comédie-Odéon - 6 Rue Grolée, 69002 Lyon