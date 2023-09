Rentrée culturelle : bouquet final au théâtre de la Renaissance 

Touché par la limite d’âge, le patron actuel du théâtre de la Renaissance, Gérard Lecointe, a présenté sa dernière saison. Son successeur n’est pas encore choisi mais les candidatures ne devraient pas manquer tant le théâtre oullinois, qui jouit du statut envié de “Scène conventionnée d’intérêt national art et création pour le théâtre et la musique”, occupe une place de choix dans notre paysage culturel.

Après les années de pandémie, la saison achevée a enregistré, malgré un fléchissement au mois de mars, le retour en nombre des spectateurs. La guerre en Ukraine et l’inflation galopante ne les ont pas découragés. Côté subventions, en revanche, il a fallu faire face au retrait des aides de la Région.

Il y aura un peu moins de levers de rideaux cette saison (quatre-vingt-deux) que la précédente (quatre-vingt-treize), et un peu moins de représentations scolaires. Elle reste néanmoins foisonnante grâce aux partenariats noués avec d’autres institutions (l’Opéra de Lyon, la Maison de la danse) et propose de nombreuses créations.

Le choix des collégiens

Elle sera aussi marquée par un beau projet participatif : treize collégiens ont joué les programmateurs. Emmenés dans les festivals et différents théâtres, ils ont eu le plaisir, et la responsabilité, de sélectionner trois spectacles. On a hâte de découvrir leur coup de cœur : Pour la mare, de Simon Grangeat, une fable écologique sans leçon de morale.

Le théâtre oullinois garde bien entendu sa particularité qui consiste à marier théâtre et musique.

La production maison (Gérard Lecointe à la direction musicale, Jean Lacornerie à la mise en scène) Woman of the year, écrite par le duo qui a signé le succès planétaire Cabaret, John Kander pour la musique et Fred Ebb pour les paroles, sera la comédie musicale à ne pas rater (du 29 novembre au 2 décembre).

D’autant plus que l’on y retrouve l’excellente Ludmilla Dabo dans le rôle d’une vedette de télévision.

Mais retenez aussi Notre Petite Cerisaie d’Olivier Borle, une version épurée et resserrée de La Cerisaie de Tchekhov (du 15 au 17 novembre).

www.theatrelarenaissance.com