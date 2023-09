Lyon : les occupants du gymnase Bellecombe relogés dans l'ancien Ehpad Villette d'Or

Comme nous l'annoncions la semaine dernière, les occupants du gymnase Bellecombe dans le 6e arrondissement de Lyon seront relogés à l'ancien Ehpad La Villette d'Or à la Part-Dieu.

A l'occasion de sa rentrée politique ce lundi matin à l'école Wangari Maatha, le maire de Lyon Grégory Doucet a confirmé - comme nous le rapportions la semaine dernière - que les familles hébergées au gymnase Bellecombe dans le 6e arrondissement seraient relogées dans un ancien Ehpad.

13 familles seront hébergées au troisième étage de l'établissement La Villette d'Or situé dans le quartier de la Part-Dieu. "On mobilise cet ancien Ehpad pour faire en sorte que ces familles aient des conditions de vie meilleures que celles qu'elles auraient dans un gymnase", explique Grégory Doucet auprès de Lyon Capitale. Pour rappel, une dizaine de familles, la plupart sans titre de séjour, sont hébergées depuis le 22 juin dernier au gymnase Bellecombe, mis à disposition par la Ville de Lyon. Avec la rentrée et le retour des activités scolaires et des clubs sportifs, l'équipement doit être libéré dans les plus brefs délais.

"L'idée c'est que ce soit un sas pour qu'elles puissent accéder à un logement plus durable"

Grégory Doucet, maire de Lyon

Une visite de l'Ehpad et des chambres devrait être réalisée ce mardi avec l'adjointe aux solidarités de la Ville de Lyon, Sandrine Runel, des représentants du collectif Jamais sans toit et des femmes logées dans le gymnase. "Ce n'est pas satisfaisant d'offrir ces conditions. L'idée c'est que ce soit un sas pour qu'elles puissent accéder à un logement plus durable", assure Grégory Doucet, d'autant que le bâtiment ne restera pas "ad vitam æternam dans cette situation".

Lire aussi : Aide au retour proposée aux occupants du gymnase Bellecombe : “si je retourne dans mon pays, je meurs”

Pour rappel, le 4 août, les services de l'Etat avaient proposé aux familles hébergées une "aide au retour". La préfecture leur proposait ainsi un billet d'avion et une somme d'argent (au moins 1 850 euros, délivrés au moment du passage de la frontière) pour les inciter à rentrer dans leur pays d'origine. La préfecture explique "étudier des solutions, selon les vulnérabilités individuelles : places d’hébergement aux demandeurs d’asile, places d'hébergement d'urgence ou encore aide au retour volontaire".

Les résidents de l'Ehpad ont quant à eux été transférés dans le 5e arrondissement sur le site de La Sarra, une ancienne résidence autonomie démolie en 2018. Un projet de relocalisation mis en route en septembre 2021 et dont la livraison est prévue pour cet automne. Les locaux de La Villette d'Or ne répondaient plus aux besoins des résidents et des professionnels.