Polaris de Corbas : vrais-faux journaux télévisés au théâtre

Au Polaris de Corbas, les Petits Canards de la Grenade proposent un vrai-faux JT avec les moyens du bord.

Élise Tucet, Claire Cassdal, David Pyjamas, Laurent Delamousse… Incarnant tour à tour présentatrices, invités, envoyés très spéciaux, voix off et personnages des reportages, ils s’emparent du petit écran avec humour et verve.

Entre chaque sujet, un petit jingle au xylophone, un changement de lunettes ou de perruque, et c’est reparti pour un tour.

Toutes les informations sortent des JT et, parfois, on a du mal à y croire - c’est d’ailleurs pour ça qu’un temps d’échange sur le processus de création est prévu à l’issue du spectacle, pour aller plus loin dans le décryptage des informations télévisées.

Plateaux télé, le 21 janvier au Polaris de Corbas. Entrée libre sur réservation.