Origines, conseils, programme, tout savoir sur la Fête des lumières à Lyon

Les 6, 7, 8 et 9 décembre, Lyon se met en mode Fête des lumières - 8 décembre. Origines, conseils pour passer un bon moment, programme des œuvres, photos, vidéo, mais aussi sécurité et périmètre interdit à la circulation, voici tout ce qu'il faut savoir sur la Fête des lumières à Lyon.

À moins de quitter Lyon quelques jours, il est difficile de passer à côté de la Fête des lumières. Même ceux qui ne veulent pas la faire doivent s'adapter pendant quelques jours. Que vous habitez à Lyon ou ailleurs, voici tout ce qu'il faut savoir sur la Fête des lumières 2018.

Les origines

Contrairement aux idées reçues, la peste n'est pas à l'origine du 8 décembre - Fête des lumières. Tout a commencé en 1852 lorsque les Lyonnais décident de mettre des lumignons à leur fenêtre pour l'inauguration d'une nouvelle statue de la Vierge Marie à Fourvière. Découvrez toute l'histoire dans notre article : Fête des lumières - 8 décembre : l'origine, ce n'est pas la peste à Lyon !

Programme

Cette année, ce sont 41 installations qui seront visibles en ville avec une absence de taille : la place des Terreaux, qui est en travaux.

Vous pouvez consulter le programme en image sur notre article dédié (cliquez ici)

Découvrez les œuvres principales en photos et vidéo en cliquant ici.

Enfin, nous vous proposons nos coups de cœur et déceptions via ce lien, avec une large préférence pour les Anooki, place Bellecour.

Périmètre et dispositif de sécurité

Comme chaque année, la circulation sera interdite dans un périmètre précis correspondant à une large zone en presqu'île, dans le Vieux Lyon et aux abords du parc de la Tête d'Or (voir carte ci-dessous). Ces interdictions sont valables jeudi 6 et dimanche 9 décembre de 18h à minuit, et vendredi 7 et samedi 8 décembre de 19h à 1h le lendemain. La circulation sera également interdite sur le pont Morand, l'Avenue de Grande-Bretagne, au nord de la rue Commandant Faurax, Boulevard des Belges, à l'ouest de la rue Duguesclin. À partir de 17h30, les parkings dans le périmètre de sécurité seront également fermés. Le stationnement en surface est interdit dans les rues signalées à l'intérieur du périmètre de sécurité de 11h à 1h du matin. Attention, la fourrière enlève systématiquement les voitures.

Carte Fête des lumières (source Onlymoov)

Pour assurer la sécurité de la Fête des lumières, plus de 1 200 personnes seront mobilisées, ainsi qu'un drone militaire et un hélicoptère. Pour entrer dans le périmètre, il faudra emprunter l'une des 38 portes signalées. Les agents de sécurité peuvent vérifier les sacs et effectuer des palpations. Pour éviter de trop attendre, venez léger, sans sac si cela est possible (ou avec le minimum). Découvrez tout le dispositif de sécurité en cliquant ici.

Transports en commun

Dans la mesure du possible, il est préférable de privilégier la marche à pied. Le parcours peut se faire sans devoir prendre le métro, souvent bondé (sans parler des longues files d'attente pour entrer dans les stations). Pour ceux qui veulent prendre les transports en commun et qui n'ont pas de carte d'abonnement, plusieurs tickets sont proposés. Le ticket 24h, trajets illimités est vendu à 5,80 euros. Pour les voyages à partir de 16h, il est possible d'acheter un ticket voyage illimité jusqu'à la fin du service, vendu à 3 euros par soirée. Il est peut-être utilisé le jeudi 6, le vendredi 7 et le dimanche 9 décembre. Le samedi 8 décembre, à partir de 16h et jusqu'à la fin du service, les transports en commun du réseau TCL sont gratuits. Enfin, la grève des régulateurs du métro est terminée depuis mercredi 5 décembre. Il n'y aura donc pas de perturbation à cause de ce mouvement social (lire ici).

Les ultimes conseils

Bien choisir son jour, le dimanche est souvent plus calme

Ne pas hésiter à sortir du centre pour aller au Parc de la Tête d'Or ou à l'Odéon antique

Aller voir les expérimentations étudiantes à l'Antiquaille, les visiteurs sont rarement déçus

Marcher et fuir le métro en presqu'île

bien choisir son restaurant (ou préparer une collation / des sandwichs)

voyager léger, avec le minimum de sacs pour passer rapidement les contrôles de sécurité

Tous les détails sur ces conseils en cliquant ici.

Bonne Fête des lumières à tous.